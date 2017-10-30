Александр Легков: "В олимпийском сезоне надо настраиваться на конкретные гонки"

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 километров Александр Легков считает свою готовность к сезону очень высокой. При этом он собирается настраиваться в олимпийском сезоне на конкретные гонки.

Напомним, Легков был одним из шести спортсменов, отстраненных от выступлений в соревнованиях 23 декабря прошлого года в связи с упоминанием их имен в докладе Ричарда Макларена. Сегодня, 30 октября, комиссия МОК должна вынести окончательный вердикт по делу россиян.

- Если говорить о результате, мне кажется, что было бы правильно настраиваться не на весь сезон, а на какие-то конкретные гонки, - цитирует "Р-Спорт" Легкова. - Маркусу Крамеру я об этом говорил, но он, как мне кажется, другого мнения. Он видит, как я тренируюсь, и постоянно говорит, что я могу еще лет десять бегать. Но я реально понимаю, что от природы не убежишь. Есть молодежь, которая подрастает, она сильная. Откровенно говоря, я и сейчас хочу бежать все дистанции подряд, как бегал когда-то. Но думаю, что так лучше не делать.

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