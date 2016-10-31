15:39 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр Легков: "Уход Бургермайстера никак не отразился на сборной России"

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Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков заявил, что сборная России не ощутила изменений в тренировках в связи с уходом Рето Бургермайстера. 17 октября швейцарский специалист покинул российскую команду. По информации СМИ, у него был конфликт со спортсменами, которые тренировались в его группе.

- Уход Бургермайстера на команде пока никак не отразился, - цитирует ТАСС Легкова. - Придет зима - посмотрим. Может быть, и не очень хорошо, что он ушел, потому что ребята привыкли к нему и он делал многое для нашей команды. Я никогда не говорил про него плохо и сейчас не буду говорить, это не мое дело, что у них там случилось.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3747884

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