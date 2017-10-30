Александр Легков: "Спорт - это одна сплошная зона комфорта, но я хочу чего-то добиться в этой жизни"

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 километров Александр Легков рассказал о том, что у спортсменов на сборах нет никаких забот. По его словам, он хочет достичь высот и за пределами спорта.

- Весь спорт - с тренировками, сборами - это одна сплошная зона комфорта, - цитирует "Р-Спорт" Легкова. - Здесь все отлично: кормят, поят, обувают - только результат показывай. В обед спишь, вечером массажи тебе делают. Это раньше я считал, что мы на сборах работаем, а между сборами отдыхаем. Сейчас же, когда в моей жизни появились какие-то другие дела и заботы, стал понимать, что настоящий отдых - это когда приезжаешь на сбор. Потому что я здесь вхожу в привычный спортивный режим, и для меня он классный, этот режим. Просто потрясающий.

Зачем от этого отказываться? Затем, что я хочу чего-то еще добиться в этой жизни, чтобы моя жизнь не ограничивалась только спортивными результатами. Много чего хочу. И буду это делать, сто процентов. Буду оступаться, буду подниматься, буду переживать и не спать ночами, буду думать, что у меня ничего не получается… Но все равно пойду дальше!

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