20:07 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр Легков: "Победа Устюгова на "Тур де Ски" говорит о том, что русские богатыри еще не перевелись"

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Российский лыжник Александр Легков поздравил соотечественника Сергея Устюгова с победой в "Тур де Ски". Сам Легков, так же как и Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова не смогли принять участия в этой многодневке в связи с отстранением на основании второй части доклада Ричарда Макларена.

 
Сергей УСТЮГОВ - победитель "Тур де Ски".Русский. Чистый. Первый! Устюгов - победитель "Тур де Ски"

– Прекрасные эмоции. Мы с Серегой уже созвонились, спасибо ему огромное за эту победу, – приводит ТАСС слова Легкова. – Он не раз говорил, что борется за нас, это очень приятно слышать, придает много сил. Я не сомневался в его победе, у него огромное будущее, его победа на "Тур де Ски" в такое время говорит о том, что русские богатыри еще не перевелись.

Мы были тоже в хорошей форме, думаю, что все еще впереди, вместе еще побегаем и не раз покажем, что мы сильные спортсмены.

Многодневка сама по себе очень тяжелая, но Устюгов находится в прекрасной форме. Сил было потрачено много, но я думаю, что Устюгов сегодня эту гору даже не заметил. Тяжело было только на подъеме, а когда пошла равнина, Серега нарастил преимущество и дошел до финиша.

Чтобы подготовить Устюгова к чемпионату мира в Лахти, есть Маркус Крамер, который все сделает грамотно. Он даст ему отдохнуть, Сергей восстановится и с новыми силами начнет подготовку к чемпионату мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3926468

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КОММЕНТАРИИ (2)
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grad45

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