Александр Легков: "Первые этапы Кубка мира покажут, буду ли участвовать в "Тур де Ски"

Россиянин Александр Легков признался, что еще не определился, будет ли участвовать в многодневной гонке "Тур де Ски" в нынешнем сезоне. На этот раз гонка пройдет с 31 декабря по 8 января.

– Подготовка прошла по плану – лето было немного скомканным, но последние сборы прошли очень хорошо. У нас в команде сейчас много лидеров – и (Сергей) Устюгов, и (Евгений) Белов, с которыми очень приятно и интересно тренироваться, потому что каждая тренировка проходит на позитиве в плане того, что каждый хочет показать себя, каждый тянется за каждым, – цитирует ТАСС Легкова. – Я добавляю опытом, они добавляют молодостью. Уверен, что у ребят точно все получится, я буду к ним тянуться.

"Тур де Ски" будет в начале января, до него еще надо дожить. Первые этапы Кубка мира покажут, нужно ли вообще там участвовать, потому что туда нужно ехать и бороться. То же самое можно сказать и про чемпионат мира в Лахти. Надеюсь, что российские спортсмены в этом году порадуют болельщиков, потому что тренировались много.