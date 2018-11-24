Александр Легков: "Наши молодые спортсмены показывают, что они объективно самые сильные в мире"

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что новое поколение российских лыжников самое сильное в мире. Напомним, что россияне Александр Большунов и Юлия Белорукова стали победителями спринтерских гонок на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо.

- Две победы - это здорово, - приводит ТАСС слова Легкова. - Я заметил, что наша молодежь в лыжах очень сильно выделяется. Если взять нынешнюю картину мировых лыжных гонок, то наши молодые спортсмены показывают, что они объективно самые сильные в мире. Все закономерно, так и должно быть

На месте Сергея я бы все тяжеловато переваривал, хочется, конечно, бежать, но травма. Он тоже талантливый, один из сильнейших в мире, он сейчас отойдет, его нужно поддерживать, чтобы все хорошо было. Устюгов сейчас спокойно вкатится, и все у него получится.