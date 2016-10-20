Александр Легков: "Каждую копейку я отрабатываю честно"

Героем рубрики "Собеседники Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ" стал лидер сборной России Александр Легков. По его словам, он по-прежнему тренируется изо всех сил, но результат для него стал не так важен.

– Вы ведь не можете не понимать, что выиграть Олимпийские игры можно лишь в том случае, если ты готов на протяжении многих лет приносить в жертву этой цели абсолютно все. Сейчас в вашей жизни помимо спорта появилось довольно много самых разных занятий, отнимающих время, энергию, силы. Означает ли это, что спортивный результат уже не стоит во главе угла?

– Результат для меня по-прежнему важен, но несколько иначе, чем это было раньше. Для начала я очень хорошо понимаю все меру ответственности, которая продолжает на мне лежать до тех пор, пока я нахожусь в национальной команде. На мою подготовку по-прежнему выделяются деньги, и могу сказать, что каждую копейку этих денег я отрабатываю честно: никто не может сказать, что я прихожу на тренировку и в чем-то халтурю. Да, я уже не одержим результатом до той степени, как перед Сочи. Мне действительно порой приходится разрываться между тренировками и какими-то другими делами.

При этом я отдаю себе отчет в том, что впереди у меня чемпионат мира, а возможно, и еще одни Олимпийские игры, и я совершенно не хочу оказаться там в роли спортсмена, на которого все смотрят с сожалением, вспоминая о том, каким он когда-то был. Для того чтобы этого не произошло, я постоянно ищу какие-то новые вызовы. Меняю лыжи, пытаюсь изменить подготовку, начинаю смотреть на какие-то процессы другими глазами, размышляю о том, что, может быть, пришло время стать гонщиком двух-трех дистанций, а не полного сезона. Тридцать три года - это в лыжах, с одной стороны, не так уж и много, но в то же время начинаешь все острее чувствовать, как молодежь наступает на пятки. Главное - я точно знаю, что совершенно невозможно добиться результата, когда ты постоянно находишься в зоне комфорта. А вот когда из этой зоны выходишь, тогда и делаются великие дела.