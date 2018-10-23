Александр Легков: "Имена Зимятова и Вяльбе достойны права присутствовать в названиях аэропортов"

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что имена многократных олимпийских чемпионов в лыжных гонках Николая Зимятова и Елены Вяльбе достойны права быть увековеченными в названиях аэропортов России в рамках проекта "Великие имена России".

В рамках проекта "Великие имена России" названия 45 аэропортов страны планируется дополнить именами выдающихся соотечественников. Решение будет приниматься по итогам всенародного голосования на специальном сайте. Операторами конкурса по выбору имен выступают региональные общественные палаты.

- Думаю, это очень хорошая идея, люди вместе с властями найдут правильные варианты. Это здорово, страна должна знать своих героев, - цитирует ТАСС Легкова. - Такие вещи нужно делать для того, чтобы родственникам именитых россиян было приятно, они будут увековечены в истории таким образом.

Если мы говорим про спорт, то у нас там очень много великих имен - Роднина, Фетисов, Карелин, Попов, Исинбаева и множество других. Их именами вполне заслуженно можно было бы назвать аэропорты там, где они родились, где прожили долгую часть своей жизни. В лыжных гонках у нас есть четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, Елена Вяльбе, которая также завоевала большое количество разнообразных медалей - четырнадцать золотых наград чемпионатов мира и три золота Олимпиад, также есть Вячеслав Веденин и Лариса Лазутина.