Александр Легков: "Если ребята сборной с головой справятся, то приедут с мешками медалей"

Российский лыжник Александр Легков отметил большой потенциал нынешних спортсменов сборной. Россияне на Олимпиаде в Пхенчхане завоевали 8 медалей - 3 серебряных и 5 бронзовых. Больше наград взяли только норвежцы (7 - 4 - 3). Легков не выступил на Играх, потому что не получил допуск от МОК.

- У нас молодые спортсмены - посмотрите, что они творят, - сказал Легков в эфире Первого канала. - У нас шикарное будущее в лыжах. Если ребята с головой справятся, они с такими мешками медалей приедут, что еще и интервью не дадут.