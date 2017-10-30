Александр Легков: "Если не можешь найти ответ на вопрос - иди и бегай"

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 километров Александр Легков в интервью "Р-Спорт" рассказал о том, что иногда ему не хочется идти на тренировку. Он отметил, что ему приходится заставлять себя это делать.

- Неужели не бывает периодов, когда настолько не хочется ничего делать, что надо силком выпихивать себя на тренировку?

- Конечно, бывают.

- И что вы делаете в таких ситуациях?

- Встаю, одеваюсь и иду тренироваться. Обычно через полчаса работы это состояние уходит. А после тренировки чувствую себя вообще великолепно. Голова свежая, мысли свежие. Мне сразу становится легче. Зимой, после отстранения, я первое время мало что делал – слишком было тяжело, просто невмоготу. Особенно брать в руки лыжи. Я через день ходил в тренажерный зал. По два часа бегал на дорожке, максимальный пульс выдавал, уходил насквозь мокрый. Потом брался за силовые упражнения. Выходил из зала – и мне на два-три часа становилось реально легче, голова была светлая-светлая.

- Один из известных политиков как-то сказал: когда все совсем плохо, пробеги десять километров…

- Абсолютно верно. Я тоже всем это советую. Вне зависимости, плохо тебе, или просто устал после тяжелой умственной работы, не можешь найти ответ на тот или иной вопрос – иди и бегай. В процессе и мысли нужные в голову приходят, да и вообще жизнь налаживается: становишься добрее, мягче. Мне нравится этот состояние.