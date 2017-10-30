Александр Легков: "Чувствую, что пора завязывать с гонками"

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 километров Александр Легков рассказал о том, что его сильно выбило из колеи отстранение от выступлений в соревнованиях. По его словам, у него появилась злость и новая мотивация.

Напомним, Легков был одним из шести спортсменов, отстраненных от выступлений в соревнованиях 23 декабря прошлого года в связи с упоминанием их имен в докладе Ричарда Макларена. Сегодня, 30 октября, комиссия МОК должна вынести окончательный вердикт по делу россиян.

- Вся эта ситуация с отстранением сначала сильно выбила меня из колеи, - цитирует "Р-Спорт" Легкова. - Соответственно, сразу появилась и злость, и желание доказать – это естественно. Когда люди добивались самого максимального результата? Когда выходили из зоны комфорта. В целом ситуация, конечно же, сложилась очень поганая, но благодаря ей я понял, что самое главное - в любых обстоятельствах оставаться перед собой честным.

Было непросто: с друзьями, с родными, с близкими, которые переживали за меня, которым приходилось постоянно что-то объяснять. Сложностей реально было очень много. Но я старался не слишком акцентировать на этом внимание.

Чувствую, что возраст подходит, что, наверное, пора завязывать с гонками. Поколение меняется – это нормальный процесс. Хотя знаю точно по состоянию своего организма, что еще очень много могу сделать в спорте. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, нет никаких травм, да и сил еще вагон и маленькая тележка. Просто я головой понимаю, что приходит время подумать о другой жизни.