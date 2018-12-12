Александр Легков: "Было большой честью обходить Нортуга в борьбе за призовые места"

Олимпийский чемпион Александр Легков отметил, что норвежец Петтер Нортуг является легендой лыжного спорта. Сегодня норвежец объявил о завершении карьеры.

- Петтер - прекрасный человек, прекрасный спортсмен, он сделал очень много для лыжных гонок, - приводит ТАСС слова Легкова. - Он - неординарная личность: мог пошутить, перевести весь негатив в шутку и при этом сделать это достойно.

Для меня он - легенда лыжного спорта, я всегда вдохновлялся его победами. И для меня было большой честью обходить его в борьбе за призовые места. Плюс его отношение ко мне всегда было хорошим, приятно, что он считал меня одним из своих основных соперников.

По числу его регалий вообще не может быть никаких вопросов, для меня этот человек достоин уважения. Даже несмотря на то, что есть скептики, которые говорят, что он не выдающийся спортсмен, что есть более титулованные лыжники. Но когда речь идет о таком количестве наград, сравнение неуместно, он доказал, что является крутым спортсменом.