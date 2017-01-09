Александр Грушин: "Устюгову можно и за Кубок мира побороться"

Бывший главный тренер женской и мужской сборных России Александр Грушин считает, что Сергей Устюгов имеет шансы выиграть общий зачет Кубка мира. Россиянин стал лучшим на "Тур де Ски", выиграв шесть гонок из семи.

– Я очень рад за Сергея, – цитируют "Известия" Грушина. – Он показал феноменальный результат, выиграв шесть гонок из семи. Беспрецедентный показатель. Теперь даже затрудняюсь сказать, когда и кто такое повторит. Возможно, тот же Сундбю сможет, но в целом это маловероятно. Такие достижения – штучные. Если в ближайшие годы FIS изменит формат "Тур де Ски", то превзойти Сергея будет невозможно.

Не знаком с системой подготовки, по которой работает Устюгов, но предполагаю, что Сергей сейчас на пике формы. Сумеет ли он ее удержать на достаточно долгом временном отрезке – вопрос к его личному тренеру. Если получится продержаться в таком состоянии хотя бы месяц – честь и хвала! Можно будет и за Кубок мира побороться. Шансы на это теперь есть.