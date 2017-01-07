Александр Грушин: "Устюгов показывает фантастическое выступление на "Тур де Ски"

Заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин высказал мнение, что Сергей Устюгов показывает фантастическое выступление в престижной многодневной гонке "Тур де Ски". Устюгов одержал победы на пяти этапах турнира подряд, что является рекордом среди мужчин, на шестом в субботу стал вторым. Перед заключительной гонкой он лидирует в общем зачете, опережая норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту 11,9 секунд.

– Не все гонки возможно выиграть, Сергей и так совершил настоящее чудо, – цитирует ТАСС Грушина. – Прекраснейшее выступление нашего лыжника, но и что такого, что он занял второе место в сегодняшней гонке? Человек показывает чудеснейшее выступление, у меня даже слов нет! Ну а второй... гонки не всегда складываются, он даже в этой гонке был рядом с норвежцем, и даже не знаю, что можно еще желать.

А что Устюгов первый выиграл пять гонок подряд, то честь и хвала нашему мужику, он долго к этому шел и наконец прорыв, считаю, что это фантастическое выступление. В том, что Устюгов выиграет "Тур де Ски", не осталось и сомнений.