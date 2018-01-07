Александр Большунов: "В финальной гонке "Тур де Ски" было трудно даже за кем-то терпеть"

Российский лыжник Александр Большунов отметил, что финальная гонка на "Тур де Ски" сложилась для него тяжело. Он также добавил, что находился не в оптимальном состоянии.

Напомним, что Большунов по итогам многодневки занял шестое место. За 900 метров до финиша он отставал от второго места на две секунды, но не смог выдержать темп. Победу в четвертый раз в карьере одержал швейцарец Дарио Колонья.

– Гонка сложилась тяжело. Я вроде бы и не в первый раз участвовал в "Тур де Ски", но не знал, что делать, – сказал в эфире "Матч ТВ" Большунов. – Состояние было таким, что было трудно даже за кем-то терпеть. Даже не получилось показать себя в крутой части. Я был пустой.