Александр Большунов: "Пасьют на "Тур де Ски" пробежал почти идеально"

Российский лыжник Александр Большунов остался доволен гонкой преследования свободным стилем на 15 км в рамках этапа многодневки "Тур де Ски" в Ленцерхайде. Он занял в пасьюте третье место, уступив Дарио Колонье и Сергею Устюгову​.

– Я доволен своим выступлением сегодня, оно получилось почти идеальным, – цитирует пресс-служба FIS Большунова. – Мне удалось сохранить стабильный темп и выиграть несколько секунд. Я не слишком удовлетворен тем, как бежал последние три километра. У меня была усталось, а группа преследователей почти настигла меня. Рад, что смог финишировать третьим.