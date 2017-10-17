Александр Бессмертных: "Утро добрым не бывает, когда ВАДА приезжает"

Российский лыжник Александр Бессмертных сообщил о том, что ВАДА возьмет у него допинг-пробы. Спортсмен на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой видны пробирки для сдачи анализов.

"Утро добрым не бывает, когда ВАДА приезжает", - написал Бессмертных.

Напомним, что 16 ноября состоится заседание совета учредителей ВАДА, на котором будут обсуждаться вопросы восстановления РУСАДА. В рамках этого обсуждения совет изучит доклад рабочей группы и независимого комитета ВАДА по контролю за соответствием. В нем будут содержаться рекомендации по статусу РУСАДА.