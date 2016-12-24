Александр Бессмертных: "Какое отношение спортсмены имеют к тому, что их пробы кто-то поцарапал?"

Лыжник Александр Бессмертных назвал своей целью на сезон попадание в первую десятку на "Тур де Ски". Также он подчеркнул, что не думает о расследовании, начатом МОК в отношении российских спортсменов на основании данных, представленных в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Напомним, вчера стало известно, что FIS отстранила шестерых лыжников, так как пробирки с их допинг-пробами с Олимпиады-2014 несли следы механических повреждений.

– Готовимся к "Тур де Ски", и этот старт в Красногорске входит в рамки подготовки к туру, – цитирует "Р-Спорт" Бессмертных. – Конечно, главная цель в этом сезоне – чемпионат мира, а на "Тур де Ски" хотелось бы в десятку попасть, который год хочется. Для этого стабильно весь тур хочется пробежать. Все нормально сейчас с формой.

Наша задача – приехать и выступить. Кто сейчас виноват в том, что бутылки кто-то поцарапал? Спортсмен к этому какое отношение имеет? Он пробу сдал, отдал и все.