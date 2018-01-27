Алекс Харви - про российских лыжников: "Эти спортсмены не чисты и плохо говорят по-английски"

Канадский лыжник Алекс Харви отрицательно отозвался о российских спортсменах. По его словам, они используют допинг и плохо говорят по-английски.
– Мой самый большой страх – это когда ты приехал на соревнования в лучшей форме с отличными лыжами, но тебя обыгрывают те, кто мошенничает, – цитирует Харви ici.radio-canada.ca. – Я готов положить свою руку в огонь, но эти спортсмены (российские лыжники на Олимпиаде в Сочи) не были чистыми. Они не были такими и до Сочи. А вся эта историю только подтвердила опасения. Поэтому это не стало неожиданностью.
Допинговые нарушения случались и раньше, но они продолжают повторяться. Обычно это в видах спорта, где важна выносливость. Там было много случаев применения допинга. Например, это касается велоспорта. Все это, конечно, отрицательно сказывается на репутации спорта.
Лыжи не похожи на велоспорт, в котором ты едешь часами и самое важное это мощность, которую ты выдаешь. Красота моего спорта заключается в том, что важна не только физическая подготовка. Есть еще техника, стратегия, подготовка лыж, инвентарь. Поэтому мошенников можно победить, что я и делал в прошлом.
Я почти не общаюсь с русскими. Они обычно очень плохо говорят по-английски. Даже те, кто могут говорить, не утруждаются особо это делать. Они не хотят общаться с нами, а мы – с ними.
Dax222
Шакалье пропиндосское... Если бы не хоккей о вашей мега державе в спорте никто бы никогда и не слышал! Балабол.
15:23
bishop812
Руку на огонь --было бы интересно посмотреть!
15:04
sukhoy63
СЭ ну зачем вы опять пишете эту чухню? Чтобы разжигать ненависть? Итак все знают, как некоторые русофобски настроенные типы в спорте, относятся к русским. Спортсмены сами разберутся между собой, и поставят этого павлина на место.
14:03
wasp00000
Пересмотрел пиндоского телевизора!
14:02
AndreyIvanovich
Харви сама-то много чего по-русски знает?? Когда к нему в дверь постучат ребята в тельняшках, он без слов все поймет.
13:14
AndreyIvanovich
dv2205_____Он не боится, он уверен, что его парень его сможет защитить хдд
13:02
dv2205
не боится ли он что ему морду набьют? хочу чтобы это случилось
13:00
AndreyIvanovich
Это еще кто?? Слышится писк шакала:" Акелла промахнулся". Приведите его к Валуеву, будьте любезны)) лалка какая-то
12:58
dv2205
за это я не люблю канадцев -- покажите нормального
12:56