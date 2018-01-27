12:30 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Алекс Харви - про российских лыжников: "Эти спортсмены не чисты и плохо говорят по-английски"

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Канадский лыжник Алекс Харви отрицательно отозвался о российских спортсменах. По его словам, они используют допинг и плохо говорят по-английски.

– Мой самый большой страх – это когда ты приехал на соревнования в лучшей форме с отличными лыжами, но тебя обыгрывают те, кто мошенничает, – цитирует Харви ici.radio-canada.ca. – Я готов положить свою руку в огонь, но эти спортсмены (российские лыжники на Олимпиаде в Сочи) не были чистыми. Они не были такими и до Сочи. А вся эта историю только подтвердила опасения. Поэтому это не стало неожиданностью.

Допинговые нарушения случались и раньше, но они продолжают повторяться. Обычно это в видах спорта, где важна выносливость. Там было много случаев применения допинга. Например, это касается велоспорта. Все это, конечно, отрицательно сказывается на репутации спорта.

Лыжи не похожи на велоспорт, в котором ты едешь часами и самое важное это мощность, которую ты выдаешь. Красота моего спорта заключается в том, что важна не только физическая подготовка. Есть еще техника, стратегия, подготовка лыж, инвентарь. Поэтому мошенников можно победить, что я и делал в прошлом.

Я почти не общаюсь с русскими. Они обычно очень плохо говорят по-английски. Даже те, кто могут говорить, не утруждаются особо это делать. Они не хотят общаться с нами, а мы – с ними.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Dax222

Шакалье пропиндосское... Если бы не хоккей о вашей мега державе в спорте никто бы никогда и не слышал! Балабол.

15:23

bishop812

Руку на огонь --было бы интересно посмотреть!

15:04

sukhoy63

СЭ ну зачем вы опять пишете эту чухню? Чтобы разжигать ненависть? Итак все знают, как некоторые русофобски настроенные типы в спорте, относятся к русским. Спортсмены сами разберутся между собой, и поставят этого павлина на место.

14:03

wasp00000

Пересмотрел пиндоского телевизора!

14:02

AndreyIvanovich

Харви сама-то много чего по-русски знает?? Когда к нему в дверь постучат ребята в тельняшках, он без слов все поймет.

13:14

AndreyIvanovich

dv2205_____Он не боится, он уверен, что его парень его сможет защитить хдд

13:02

dv2205

не боится ли он что ему морду набьют? хочу чтобы это случилось

13:00

AndreyIvanovich

Это еще кто?? Слышится писк шакала:" Акелла промахнулся". Приведите его к Валуеву, будьте любезны)) лалка какая-то

12:58

dv2205

за это я не люблю канадцев -- покажите нормального

12:56