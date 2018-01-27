Алекс Харви - про российских лыжников: "Эти спортсмены не чисты и плохо говорят по-английски"

Канадский лыжник Алекс Харви отрицательно отозвался о российских спортсменах. По его словам, они используют допинг и плохо говорят по-английски.

– Мой самый большой страх – это когда ты приехал на соревнования в лучшей форме с отличными лыжами, но тебя обыгрывают те, кто мошенничает, – цитирует Харви ici.radio-canada.ca. – Я готов положить свою руку в огонь, но эти спортсмены (российские лыжники на Олимпиаде в Сочи) не были чистыми. Они не были такими и до Сочи. А вся эта историю только подтвердила опасения. Поэтому это не стало неожиданностью.

Допинговые нарушения случались и раньше, но они продолжают повторяться. Обычно это в видах спорта, где важна выносливость. Там было много случаев применения допинга. Например, это касается велоспорта. Все это, конечно, отрицательно сказывается на репутации спорта.

Лыжи не похожи на велоспорт, в котором ты едешь часами и самое важное это мощность, которую ты выдаешь. Красота моего спорта заключается в том, что важна не только физическая подготовка. Есть еще техника, стратегия, подготовка лыж, инвентарь. Поэтому мошенников можно победить, что я и делал в прошлом.

Я почти не общаюсь с русскими. Они обычно очень плохо говорят по-английски. Даже те, кто могут говорить, не утруждаются особо это делать. Они не хотят общаться с нами, а мы – с ними.