Адвокат: "Позиция Легкова и Белова в CAS прозвучала убедительнее FIS"

Адвокат Кристоф Вишеманн отметил, что доводы защиты, которая отстаивает интересы отстраненных от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) прозвучали более убедительно, чем позиция Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Легков, Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

– Слушания проходили пять часов, во время которых мы активно обсуждали все юридические и фактические тонкости, – цитирует ТАСС Вишеманна. -Я верю в независимость и непредвзятость судей. Не говорю о CAS как институте, а именно о судьях, которых считаю высококвалифицированными и справедливыми. Они задали много вопросов как мне, так и представителю FIS, и я считаю, что наша позиция была более убедительной, поэтому я верю в наш успех.