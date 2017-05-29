Адвокат: "Не менее 20 проб Легкова перед Олимпиадой в Сочи показали отрицательный результат"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн выступил с заявлением относительно сегодняшнего решения CAS отклонить апелляцию шестерых российских лыжников на временную дисквалификацию. Юрист подчеркивает, что суд разделяет многие сомнения защиты относительно доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Слушания 15 мая заняли пять часов. Мы провели очень интенсивную дискуссию всех правовых и фактических проблем, - отметил Вишеманн. - FIS не смогла разъяснить некоторые недостатки доклада, а также фактическую часть базы утверждений.

Основываясь на нашем впечатлении, полагаем, что CAS разделяет некоторые наши сомнения по поводу связи между замененными образцами и вовлеченности в это спортсменов.

Оба спортсмена были много раз протестированы перед и после Олимпийских игр в лабораториях западной Европы, независимо от доктора Родченкова и РУСАДА. Пробы Легкова, взятые в Европе, показали отрицательный результат не менее двадцати раз в декабре 2013 года и январе 2014-го.

Учитывая, что вещества в так называемом "коктейле" хорошо известны и на них всех проверяли в сезоне-2013/14, с медицинской точки зрения он бы не мог использовать этот коктейль или другие запрещенные препараты во время подготовки или соревнований.

CAS отклонил апелляции Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой