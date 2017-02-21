Адвокат: "Легкову и Белову остается ждать решения CAS"

Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова сказал, что его подзащитным предстоит дожидаться решения Спортивного арбитражного суда CAS в обычном режиме. Сегодня стало известно, что CAS не стал рассматривать в срочном порядке дела пяти российских лыжников, оставив в силе их временное отстранение от международных соревнований.

- К сожалению, вице-президент апелляционного отдела CAS отклонил просьбу об ускоренном рассмотрении дела. Это значит, что временная дисквалификация остается в силе до того, как панель CAS примет решение. У нас до сих пор нет графика слушаний", - сказал адвокат. (Мария МАРКОВА)