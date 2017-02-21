19:40 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Адвокат: "Легкову и Белову остается ждать решения CAS"

0
0
0
0

 
Александр ЛЕГКОВ.CAS отклонил обращение пяти российских лыжников. Легков и компания не выступят на ЧМ

 

Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова сказал, что его подзащитным предстоит дожидаться решения Спортивного арбитражного суда CAS в обычном режиме. Сегодня стало известно, что CAS не стал рассматривать в срочном порядке дела пяти российских лыжников, оставив в силе их временное отстранение от международных соревнований.

- К сожалению, вице-президент апелляционного отдела CAS отклонил просьбу об ускоренном рассмотрении дела. Это значит, что временная дисквалификация остается в силе до того, как панель CAS примет решение. У нас до сих пор нет графика слушаний", - сказал адвокат. (Мария МАРКОВА)

 

0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ