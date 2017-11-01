Адвокат Легкова: "Завтра подаем апелляцию"

Адвокат Кристоф Вишеманн, представляющий интересы российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, заявил "СЭ", что уже завтра обжалует данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда призывает аннулировать результаты двух спортсменов на Олимпиаде-2014. Вероятно, санкции могут распространиться на всю нашу лыжную команду. Также обоим спортсменам могут пожизненно запретить участие в Играх.

– Завтра же подаю апелляцию в CAS, – заявил Вишеманн. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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