Адвокат Легкова уверен, что апелляция МОК не отменит оправдательный вердикт CAS

Адвокат Кристоф Вишеманн подчеркнул: апелляция Международного олимпийского комитета (МОК), поданная на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать невиновным олимпийского чемпиона 2014 года по лыжным гонкам Александра Легкова по делу о нарушении им антидопинговых правил, не несет угрозы отмены оправдательного вердикта.

Апелляция была подана в Федеральный суд Швейцарии 28 июня. МОК не согласен с тем, что CAS отменил пожизненное отстранение Легкова от Олимпийских игр и вернул ему медали Игр в Сочи, в числе которых золото лыжного марафона.

- Я уверен, что серьезной угрозы это не представляет, - цитирует ТАСС Вишеманна. - Апелляция может быть обоснована лишь несколькими причинами, изложенными в статье 190 швейцарского закона о международном частном праве (IPRG). Ни одна из этих причин не приводится. И решение CAS все еще в силе.

МОК на основании расследования комиссии Дениса Освальда, которая перепроверяла допинг-пробы участников Олимпиады-2014, а также изучала обвинения главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена о наличии в России системы применения допинга и вовлечении в нее сотрудников Минспорта РФ, приняла решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов. Апелляции в CAS подали 42 атлета.

1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 2 спортсменов, в числе которых был Легков. Суд постановил, что анализ мочи Легкова не содержит аномально высокий уровень натрия, поэтому это не является доказательной базой для утверждения о том, что спортсмен использовал запрещенное вещество.