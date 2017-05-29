Адвокат Легкова: "Родченков не предоставил никаких подтверждающих документов"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн выступил с заявлением относительно сегодняшнего решения CAS отклонить апелляцию шестерых российских лыжников на временную дисквалификацию. Юрист подчеркивает, что спортсмен должен быть полностью оправдан, если не будут найдены конкретные доказательства его в вины в конкретный срок.

– Доктор Родченков не предоставил никаких подтверждающих документов, которые могли бы – вместе или отдельно – последовательно демонстрировать или подтверждать его утверждения в отношении отдельных спортсменов.

Суд и защиты, тем не менее, сфокусировались на обсуждении конституционных принципов права. Вопрос был в том, отвечает ли решение FIS тому, что рассмотрел CAS, и в том, должно ли временное отстранение переходить в санкции в то время, как оно еще длится, а также идет расследование, которое пока непонятно, сколько продлится.

Мы допускаем, что суд уважает свободу действий спортивных федераций в отношении наложения временного отстранения на спортсмена, который находится под подозрением. Однако временное отстранение не может являться должной мерой, если федерация не может предоставить доказательства вины спортсмена в нарушении антидопинговых правил в пределах разумного времени. Если процедура не завершится и не будет дан ее результат до начала нового сезона, спортсмен должен быть признан невиновным.

CAS отклонил апелляции Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой