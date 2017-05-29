Адвокат Легкова: "Мы не против доклада Макларена"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн выступил с заявлением относительно сегодняшнего решения CAS отклонить апелляцию шестерых российских лыжников на временную дисквалификацию. Юрист подчеркивает, что защита не выступала против доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, а просто старалась доказать невиновность конкретных спортсменов.

– Нам кажется важным объяснить нашу позицию в отношении доклада Макларена и его значения, – отметил Вишеманн. – Наши клиенты никогда не оспаривали доклад Макларена в общем или цель, для которой он предназначался. Если учитывать, что он не предполагался для того, чтобы доказать вину конкретного спортсмена в суде, у нас нет возражений, что по итогам доклада будут открыты другие расследования. Потому что мир спорта, как и сами спортсмены, которые очень обеспокоены докладом, заинтересованы в том, чтобы узнать, кто был вовлечен в нарушения, а кто нет. Но мы также надеемся на понимание того, что доклад, а также сопутствующие ему документы не могут быть достаточным основанием для того, чтобы признавать индивидуальную вину спортсмена. Мы расцениваем это не как слабую сторону доклада, но выступаем против его использования FIS для наложения санкций. ​

CAS отклонил апелляции Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Ивановой