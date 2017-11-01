Адвокат Легкова и Белова: "У МОК нет доказательств, а он принимает решение о виновности всех"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн заявил, что у комиссии МОК нет доказательств вины спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км. Также им пожизненно запрещено принимать участие в Олимпийских играх.

– У одного из ваших спортсменов вообще не было обнаружено на пробах следов вскрытия, то есть пробирки были не поцарапаны. За что тогда его дисквалифицировали?

– Этому нет объяснения. Такое невозможно понять и принять. Это решение настоящий скандал, иначе не назовешь. Ведь сам профессор Макларен утверждал только, что большинство спортсменов употребляли допинг. Но кто конкретно – он не знает. У меня к Макларену вообще нет никаких вопросов, он изначально говорил, что не занимался обработкой результатов и не ставил целью обвинение конкретных спортсменов. Более того, Макларен утверждал, что с каждым случаем надо разбираться индивидуально, и для каждого спортсмена должен быть свой пакет доказательств. Вместо этого МОК, не имея вообще никаких доказательств, принимает решение о виновности всех, да еще и ссылается на Макларена. Это просто смешно (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Вишеманна