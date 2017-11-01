Адвокат Легкова и Белова: "С самого начала было впечатление, что МОК предвзят"

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн обвинил комиссию МОК в предвзятости в отношении его клиентов. Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км. Также им пожизненно запрещено принимать участие в Олимпийских играх.

– Я очень разочарован. Слушания проходили честно, у нас была возможность высказаться, - сказал Вишеманн. - Но с самого начала у меня было впечатление, что они предвзяты. Что эти люди были уверены в конечном результате еще до того, как мы начали обсуждение. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Вишеманна