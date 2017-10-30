Адвокат Легкова и Белова: "Решение по делу ожидается во вторник"

Кристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сообщил, что решение по делу спортсменов должно быть оглашено завтра. Сегодня комиссия МОК под руководством Дениса Освальда заслушала позиции Легкова и Белова. Перед комиссией, которая исследует возможность манипуляций с допинг-пробами во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, должны выступить еще четверо россиян - Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

- Сейчас я еду домой. Оперативная часть решения ожидается завтра. Не знаю точно, когда, - сказал Вишеманн. - Слушание заняло примерно 5 с половиной часов. У нас была возможность высказать свою позицию, обсудить и задать вопросы криминалисту. Учитывая ход слушания, у нас нет оснований менять ранее высказанную позицию. Заявление мы опубликуем после того, как будет оглашено решение.

Напомним, 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о якобы имевшей место российской допинговой системе во время Олимпиады в Сочи Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований участников Игр-2014 - Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову.

В мае Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников от соревнований до 31 октября 2017 года. Теперь МОК должен решить: есть ли основания для каких-то санкций или спортсмены могут вернуться к стартам.

Поцарапают или загрызут? Что ждет Легкова и других?