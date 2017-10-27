Адвокат Легкова и Белова предложил помощь всем спортсменам из доклада Макларена

Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн предложил оказать помощь всем атлетам из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. "СЭ" стали известны результаты исследования проб российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на Олимпиаде в Сочи.

Из них следует, что как минимум у одного из лыжников все пробы абсолютно чисты и без следов вскрытия.

– Я проведу юридическую и научную экспертизу анализа проб на предмет вскрытия, – заявил Вишеманн "СЭ". – Я предлагаю всем задействованным спортсменам и их представителям прислать мне свои результаты вместе с кодом, которым они были зашифрованы в докладе Макларена. Я обязуюсь не публиковать и не передавать никому эти данные, и использовать их только в научных и юридических целях. Это будет абсолютно анонимно, и после оценки я удалю все данные.