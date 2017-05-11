Адвокат Легкова и Белова: "Показания Родченкова вызывают наибольшие сомнения"

Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн в очередной раз заявил о невиновности своих клиентов. Ранее оба спортсмена вместе с Алексеем Петуховым, Максимом Вылегжаниным и Евгенией Шаповаловой были временнно отстранены на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Их апелляции в CAS будут рассмотрены 15 мая.

"С начала года было обнаружено множество ошибок в документах, предоставленных профессором Маклареном. Это не является техническими неточностями, а связано с тем, что МОК и спортивные федерации используют его в целях, для которых он не был предназначен. Документов, представленных профессором Маклареном, недостаточно для отстранения отдельных спортсменов.

В период между январем 2010 года и Олимпиадой-2014 Александр Легков сдал почти 150 проб, которые были проанализированы в европейских лабораториях. Только в период перед Играми было получено 13 отрицательных результатов проб, которые взяты такими короткими интервалами, что невозможно было использовать допинг в промежутке между ними. То же относится и к Евгению Белову.

Все обвинение заключается в том, что в некоторых образцах пробирок с мочой спортсменов остались следы незаконного вскрытия, но сами спортсмены не совершали данных манипуляций. Результат действий третьих лиц, особенно доктора Родченкова, сказался на спортсменах, хотя отсутствуют доказательства их связи.

Остаются только показания доктора Родченкова, который недоступен для перекрестного допроса, и достоверность показаний которого подвержена наибольшим сомнениям", - говорится в письме Вишеманна.