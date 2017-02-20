Адвокат Легкова и Белова не ждет решения CAS сегодня

Решения по лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову сегодня не будет. Как объяснил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн, до 16.00 по московскому времени Спортивный арбитражный суд (CAS) ждет официальной позиции Международной лыжной федерации (FIS). Свое решение CAS вынесет позднее. Точная дата оглашения вердикта стороне россиян пока неизвестна.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Легков и белов подали апелляцию на решение FIS, но она была отклонена, после чего спортсмены обратились в CAS.

Вторая часть доклада Макларена о допинге в российском спорте была обнародована в начале декабря. После ее публикации ряд спортсменов были временно отстранены от соревнований, в отношении других были открыты расследования - МОК ведет дело о 28 россиянах с Олимпиады в Сочи. Помимо Легкова и Белова FIS временно были отстранены от турниров лыжники Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. (Мария МАРКОВА)