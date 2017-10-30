Адвокат Белова и Легкова: "Решение по делу будет вынесено завтра"

Кристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сообщил, что решение по делу спортсменов должно быть оглашено завтра. Сегодня комиссия МОК под руководством Дениса Освальда заслушала позиции Легкова и Белова. Перед комиссией должны выступить еще четверо россиян: Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

- Сейчас я еду домой. Оперативная часть решения ожидается завтра. Не знаю точно, когда, - сказал Вишеманн. - Слушание заняло примерно 5 с половиной часов. У нас была возможность высказать свою позицию, обсудить и задать вопросы криминалисту. Учитывая ход слушания, у нас нет оснований менять ранее высказанную позицию. Заявление мы опубликуем после того, как будет оглашено решение.

23 декабря 2016 года по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи: Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову.

В мае Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников от соревнований до 31 октября 2017 года.

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