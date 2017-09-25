16-летний лыжник погиб в результате ДТП в Удмуртии

Трагедия произошла в Завьяловском районе Удмуртии. В результате аварии погиб 16-летний лыжник Иван Клековкин. Трое юных спортсменов в сопровождении отца одного из подростков возвращались домой в Малую Пургу с первенства Удмуртии по ОФП среди лыжников.

- По окончании соревнований приехал отец одного из юношей, чтобы забрать сына домой, в машину к ним сели еще два спортсмена, которым было по пути, - цитирует "Р-Спорта" исполняющего обязанности министра спорта республики Игоря Краснова. - Они выехали из места проведения соревнований по направлению Малой Пурги. По дороге во время совершения обгона был "выстрел" заднего правого колеса на автомобиле, в результате чего его закрутило, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате получил травму, несовместимую с жизнью, Клековкин Иван 2001 года рождения. Остальные участники этой трагедии пока находятся в больнице, два человека – в реанимации, ребята в тяжелом состоянии. Мы разбираемся в обстоятельствах трагедии, созданы все необходимые комиссии, которые проводят служебное расследование, пытаемся разобраться в этой ситуации. Всю помощь семье погибшего спортсмена мы также окажем.