Зайфарт выиграла этап в Лиллехаммере, Яковлева стала 8-й

Немка Юлиана Зайфарт выиграла этап по прыжкам с трамплина в норвежском Лиллехаммере. Второй стала Марен Луннбю, третьей - Сара Таканаси.
Лучий результат среди российских спортсменок показала Лидия Яковлева - 8 место.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Юлиана Зайфарт (Германия) - 285,8 (98,5 + 97,0)
2. Марен Луннбю (Норвегия) - 246,2 (97,0 + 99,5)
3. Сара Таканаси (Япония) - 240,2 (88,5 + 94,0)
4. Катарина Альтхаус (Германия) - 234,2 (88,0 + 91,0)
5. Карина Фогт (Германия) - 233,4 (88,0 + 91,5)
6. Рамона Штрауб (Германия) - 227,8 (84,5 + 89,5)
8. Лидия Яковлева (Россия) - 221,3 (88,5 + 92,0)
17. Софья Тихонова (Россия) - 202,4 (81,5 + 87,5)
22. Александра Кустова (Россия) - 189,5 (87,5 + 75,5)
34. Ксения Каблукова (Россия) - 72,0 (71,0)
36. Анна Шпинева (Россия) - 70,1 (69,0)