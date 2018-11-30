Зайфарт выиграла этап в Лиллехаммере, Яковлева стала 8-й

Немка Юлиана Зайфарт выиграла этап по прыжкам с трамплина в норвежском Лиллехаммере. Второй стала Марен Луннбю, третьей - Сара Таканаси.

Лучий результат среди российских спортсменок показала Лидия Яковлева - 8 место.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Юлиана Зайфарт (Германия) - 285,8 (98,5 + 97,0)

2. Марен Луннбю (Норвегия) - 246,2 (97,0 + 99,5)

3. Сара Таканаси (Япония) - 240,2 (88,5 + 94,0)

4. Катарина Альтхаус (Германия) - 234,2 (88,0 + 91,0)

5. Карина Фогт (Германия) - 233,4 (88,0 + 91,5)

6. Рамона Штрауб (Германия) - 227,8 (84,5 + 89,5)

8. Лидия Яковлева (Россия) - 221,3 (88,5 + 92,0)

17. Софья Тихонова (Россия) - 202,4 (81,5 + 87,5)

22. Александра Кустова (Россия) - 189,5 (87,5 + 75,5)

34. Ксения Каблукова (Россия) - 72,0 (71,0)

36. Анна Шпинева (Россия) - 70,1 (69,0)