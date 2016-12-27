Задача россиян на "Турне четырех трамплинов" - максимальное количество раз попасть в 30 сильнейших

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский назвал задачей-минимум для россиян на "Турне четырех трамплинов" попадание двух спортсменов в тридцатку сильнейших. Турнир стартует 29 декабря в немецком Оберстдорфе, а завершается в австрийском Бишофсхофене 6 января.

- Думаю, что задачи те же, что и в первом периоде, - цитирует "Р-Спорт" Дубровского. - Максимальное количество раз попасть в 30 сильнейших. Евгений Климов и Денис Корнилов это подтвердили на старте сезона, Климов стабильно попадает в двадцатку. Так что для него не будет завышенной задача закрепиться в первой двадцатке. Денису Корнилову предстоит доказать, что попадание два раза в очки в Энгельберге не было случайностью, а является закономерностью. Думаю, что он и сам ставит перед собой такую минимальную задачу. Думаю, что задача-максимум – попадание трех спортсменов в тридцатку, а задача-минимум – попадание двух.

Дмитрий Васильев и Роман Трофимов, которые также поехали на турне, заслуживают быть там представленными. Видим, что оба в Энгельберге не просто прошли квалификацию, а уже подобрались к тридцатке"