15:18 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Ветрозащита на трамплинном комплексе на Урале будет построена за 88 миллионов рублей

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На строительство специальной ветрозащиты на трамплинном комплексе горы Долгая в Нижнем Тагиле будет выделено 88 миллионов рублей, информирует ТАСС. Такое решение было утверждено депутатами Законодательного собрания Свердловской области, принявшими в третьем чтении бюджет региона.

- На строительство ветрозащиты комплекса трамплинов, который находится в Нижнем Тагиле, направляется 88 миллионов рублей, - сказал председатель комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского парламента Владимир Терешков.

Предварительный проект на ветрозащиту уже сделан словенскими специалистами по рекомендации Международной федерации лыжных видов спорта. До конца года проект будет передан на госэкспертизу, к февралю-марту 2017 года будет дана положительная экспертиза. В течение лета предстоящего года ветрозащита будет построена на трамплинах 90 и 120 метров. Трамплинный комплекс уже дважды принимал этапы Кубка мира, в 2014 и 2015 году, а в 2016 году соревнования были отменены из-за новых требований об обязательной ветрозащите высоких трамплинов, которая была не предусмотрена в первоначальном проекте.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3868137

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