16:53 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Васильев вернулся к занятиям в общей группе

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина России Дмитрий Дубровский сообщил, что лидер сборной Дмитрий Васильев полностью восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. Повреждение спортсмен получил во время выступления на летнем чемпионате России в Сочи. Сейчас Васильев готовится к старту на Кубке мира-2016/17.

- Дима выиграл оба трамплина на чемпионате России, - приводит "Р-Спорт" слова Васильева. - Готовился по индивидуальному плану, есть небольшие проблемы со здоровьем. Устанавливая рекорд трамплина в Сочи, немножко дернул колено, поэтому не поехал на сбор в Планицу. Тем не менее, сейчас в общей группе на сборе в Сочи готовится к стартам на Кубке мира. Летом он показал, что в неплохой форме находится.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161107/1111957160.html

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