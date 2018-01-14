Васильев сможет выступить на ЧМ, несмотря на ушибы и сотрясение

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сказал, что Дмитрий Васильев на этапе Кубка мира в Австрии получил ушибы и небольшое сотрясение. Российский спортсмен во не смог удержаться на ногах при приземлении во время тренировки, которая состоялась 12 января.

- У Дмитрия ушиб обеих рук и небольшое сотрясение, но к чемпионату мира по полетам, который пройдет в следующие выходные, он будет в порядке, - цитирует "Р-Спорт" Дубровского.

Напомним, чемпионат мира по полетам (трамплин HS 235) пройдет в Оберстдорфе с 18 по 21 января.