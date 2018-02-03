Васильев, не допущенный до Олимпиады, занял 30-е место в Виллингене

Россиянин Дмитрий Васильев занял 30-е место на этапе Кубка мира в Виллингене. Ранее МОК не допустил его до участия в Играх-2018 из-за "допинговой истории". Сегодня стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил его апелляцию на данное решение.

Победу на этапе одержал Даниэль Андре Танне из Норвегии.

Виллинген (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

HS-145

1. Даниэль Андре Танне (Норвегия) - 261,3 (148,0 + 146,5)

2. Рихард Фрайтаг (Германия) - 260,5 (149,5 + 141,5)

3. Давид Кубацки (Польша) - 254,8 (145,0 + 139,5)

4. Камил Стох (Польша) - 254,5 (146,0 + 137,5)

5. Андреас Веллингер (Германия) - 252,6 (143,5 + 141,5)

6. Стефан Хула (Польша) - 248,9 (143,5 + 140,0)...

30. Дмитрий ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 172,9 (136,0 + 114,5)...

42. Ильмир ХАЗЕТДИНОВ (Россия) - 73,4 (116,5)...

49. Роман ТРОФИМОВ (Россия) - 55,5 (104,0)

50. Михаил МАКСИМОЧКИН (Россия) - 21,4 (86,0)