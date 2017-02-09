Васильев и Аввакумова вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по прыжкам с трамплина огласил состав команды на чемпионат мира-2017, сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта в Лахти.

Состав мужской команды: Евгений Климов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Максим Сергеев.

Состав женской команды: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ксения Каблукова.

Состав сборной по лыжному двоеборью: Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов и Самир Мастиев.