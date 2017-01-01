18:06 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Танне выиграл второй этап "Турне четырех трамплинов"

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Норвежец Даниэль Андре Танне одержал победу на втором этапе "Турне четырех трамплинов" – на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Второе место занял поляк Камил Стох, вышедший в лидеры общего зачета турне. Тройку призеров замкнул австриец Штефан Крафт.

Россиянин Евгений Климов показал 18-й результат.

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

HS-140

1. Танне (Норвегия) – 289,2 (138,0+142,0)

2. Стох (Польша) – 286,0 (135,5+143,0)

3. Крафт (Австрия) – 282,4 (137,0+140,0)

4. Айзенбихлер (Германия) – 278,9 (136,5+139,5)

5. Д. Превц (Словения) – 278,5 (136,0+139,0)

6. Жила (Польша) – 278,1 (137,0+137,0)...

18. КЛИМОВ (Россия) – 251,3 (132,0+130,0)...

38. КОРНИЛОВ (Россия) – 113,4 (126,5)...

48. ВАСИЛЬЕВ (Россия) – 99,6 (119,0)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1792_70_0/

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