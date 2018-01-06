Стох – второй прыгун в истории, выигравший все этапы одного "Турне четырех трамплинов"

Поляк Камил Стох одержал итоговую победу на "Турне четырех трамплинов". Спортсмен второй год подряд стал победителем данного турнира.

Таким образом 30-летний Стох повторил рекорд немца Свена Ханнавальда, одержав победы на всех четырех этапах. Ханнавальд установил подобное достижение в сезоне-2001/02.

Бишофсхофен (Австрия)

Кубок мира

"Турне четырех трамплинов"

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Стох (Польша) – 275,6 (132,5 + 137,0)

2. Фаннемель (Норвегия) – 272,4 (130,0 + 139,0)

3. Веллингер (Германия) – 270,5 (129,0 + 139,5)

4. Крафт (Австрия) – 168,6 (130,5 + 135,5)

5. Йоханссон (Норвегия) – 268,2 (127,0 + 140,0)

6. Стьернен (Норвегия) – 267,2 (129,5 + 138,5)

36. КОРНИЛОВ (Россия) – 94,6 (115,0)

46. ВАСИЛЬЕВ (Россия) – 69,0 (102,5)

49. РОМАШОВ (Россия) – 61,0 (99,5)

Турнирная таблица – здесь