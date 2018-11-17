Стартовал Кубок мира-2018/19. Россия - шестая в командном турнире

Состоялись первые старты Кубка мира-2018/19 - командные состязания у мужчин. На этапе в Польше победу одержали хозяева трамплина, второй стала Германия, третьей - Австрия. Сборная России показала шестой результат.

Висла (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

LH

1. Польша (Петр Жила, Якуб Вольни, Давид Кубацки, Камил Стох) - 1026,6

2. Германия (Карл Гайгер, Маркус Айзенбихлер, Штефан Лайе, Рихард Фрайтаг) - 1015,5

3. Австрия (Михаэль Хайбек, Клеменс Айгнер, Даниэль Хубер, Штефан Крафт) - 972,0

4. Япония (Юнсиро Кобаяси, Таку Такеути, Даики Ито, Рею Кобаяси) - 916,5

5. Швейцария (Андреас Шулер, Грегор Дешванден, Симон Амманн, Киллиан Пайер) - 861,6

6. Россия (Михаил Назаров, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Евгений Климов) - 849,5