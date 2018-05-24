Старший тренер женской сборной России не представляет, как работать без ассистента

Российский специалист Роман Керов, утвержденный старшим тренером женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, заявил, что в команде существует серьезная проблема с тренерскими кадрами.

Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) в четверг утвердил Керова старшим тренером женской национальной команды. Ранее Керов входил в тренерский штаб, работая вместе с покинувшим свой пост словенцем Матьяжем Триплатом.

- Планирую перевести Романа Борисовича Пашкина к себе из сервисмена в ассистенты, и взять другого сервисмена, - цитирует "РИА Новости" Керова. - Мы же с Матьяжем вдвоем работали, было легко. А сейчас я остался один, а у нас в программе на следующий год 11 больших трамплинов, а было два. А мне команду готовить и на средний, и на большой, а как одному на двух дисциплинах работать? Нужен помощник, но пока его мне не дают. Мне не разорваться на два трамплина. Пытаемся изменить ситуацию, непонятно все пока.

Если оставят команду без второго тренера, то не знаю, как быть. Как говорится, "там не бросить, здесь не сделать". Не представляю, как работать буду.