Семенич - лучший на этапе в Закопане, Хазетдинов - 46-й, Васильев - 50-й

Ильмир Хазетдинов занял первое место на этапе Кубка мира в Закопане. Россияне Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев стали 46-м и 50-м соответственно.
Закопане (Польша)
Кубок мира
Мужчины
К-120
1. Семенич (Словения) - 245,6 (134,5 + 137,5)
2. Веллингер (Германия) - 242,0 (119,5 + 136,5)
3. П. Превц (Словения) - 241,2 (131,0 + 134,0)
4. Хула (Польша) - 240,9 (132,0 + 129,5)
5. Амманн (Швейцария) - 237,5 (135,5 + 131,0)
6. Форфанг (Норвегия) - 237,2 (130,5 + 135,5)
46. ХАЗЕТДИНОВ (Россия) - 68,2 (105,0)
50. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 55,8 (101,0)