Семенич - лучший на этапе в Закопане, Хазетдинов - 46-й, Васильев - 50-й

Ильмир Хазетдинов занял первое место на этапе Кубка мира в Закопане. Россияне Ильмир Хазетдинов и Дмитрий Васильев стали 46-м и 50-м соответственно.

Закопане (Польша)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Семенич (Словения) - 245,6 (134,5 + 137,5)

2. Веллингер (Германия) - 242,0 (119,5 + 136,5)

3. П. Превц (Словения) - 241,2 (131,0 + 134,0)

4. Хула (Польша) - 240,9 (132,0 + 129,5)

5. Амманн (Швейцария) - 237,5 (135,5 + 131,0)

6. Форфанг (Норвегия) - 237,2 (130,5 + 135,5)

46. ХАЗЕТДИНОВ (Россия) - 68,2 (105,0)

50. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 55,8 (101,0)