Россиянки стали третьими в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Японии

Женская сборная России завоевала бронзу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в японском Зао. Команда в составе Анастасии Баранниковой, Александры Кустовой, Софьи Тихоновой и Ирины Аввакумовой набрала 696,1 балла.
Первое место заняла команда Японии (761,7), на второй строчке расположились словенки (706,8).
Зао (Япония)
Кубок мира
Женщины
Командные соревнования
К-95
1. Япония – 761,7
2. Словения – 706,8
3. РОССИЯ (БАРАННИКОВА, КУСТОВА, ТИХОНОВА, АВВАКУМОВА) – 696,1
4. Германия – 672,1
5. Норвегия – 637,1
6. Австрия – 63,8