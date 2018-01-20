Россиянки стали третьими в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Японии

Женская сборная России завоевала бронзу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в японском Зао. Команда в составе Анастасии Баранниковой, Александры Кустовой, Софьи Тихоновой и Ирины Аввакумовой набрала 696,1 балла.

Первое место заняла команда Японии (761,7), на второй строчке расположились словенки (706,8).

Зао (Япония)

Кубок мира

Женщины

Командные соревнования

К-95

1. Япония – 761,7

2. Словения – 706,8

3. РОССИЯ (БАРАННИКОВА, КУСТОВА, ТИХОНОВА, АВВАКУМОВА) – 696,1

4. Германия – 672,1

5. Норвегия – 637,1

6. Австрия – 63,8