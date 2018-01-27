Россияне - девятые в командном турнире в Закопане

Сборная Польши победила на этапе Кубка мира в Закопане в командном турнире. Сборная России заняла девятое место.

Закопане (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

LH

1. Польша (М. Кот, Хула, Кубацки, Стох) - 1092,0

2. Германия (Айзенбихлер, Лайе, Веллингер, Фрайтаг) - 1067,3

3. Норвегия (Фаннемель, Форфанг, Линдвик, Стьернен) - 1055,2

4. Австрия (Феттнер, Шлиренцауэр, Хайбек, Крафт) - 986,8

5. Япония (Кобаяси, Д. Ито, Касаи, Кобаяси) - 954,4

6. Словения (Йелар, Семенич, Заяц, П. Превц) - 953,0...

9. РОССИЯ (ТРОФИМОВ, ХАЗЕТДИНОВ, МАКСИМОЧКИН, ВАСИЛЬЕВ) - 346,1