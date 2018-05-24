Плехов и Керов возглавили сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина

Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) утвердил Евгения Плехова главным тренером мужской сборной России, Роман Керов стал старшим тренером женской команды.

Ранее мужскую сборную возглавлял Александр Арефьев. Заседание президиума федерации прошло в четверг.

- Президиум поддержал кандидатуру Плехова на должность главного тренера мужской сборной, - цитирует "РИА Новости" президента ФПЛДР Дмитрия Дубровского. - В тренерский штаб вошли старший тренер (Александр) Гаранин, Геннадий Чижов и Ильдар Фаткуллин. Юниорскую команду возглавил Александр Арефьев. По двоеборью изменений нет, (Алексей) Баранов сохранил должность главного тренера.

Женскую сборную ранее возглавлял словенский тренер Матьяж Триплат.

- В женской команде Роман Керов назначен старшим тренером. С Триплатом мы закончили контракт, он выполнен, - добавил Дубровский.