Плехов и Керов возглавили сборные России по прыжкам на лыжах с трамплина

Президиум Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) утвердил Евгения Плехова главным тренером мужской сборной России, Роман Керов стал старшим тренером женской команды.
Ранее мужскую сборную возглавлял Александр Арефьев. Заседание президиума федерации прошло в четверг.
- Президиум поддержал кандидатуру Плехова на должность главного тренера мужской сборной, - цитирует "РИА Новости" президента ФПЛДР Дмитрия Дубровского. - В тренерский штаб вошли старший тренер (Александр) Гаранин, Геннадий Чижов и Ильдар Фаткуллин. Юниорскую команду возглавил Александр Арефьев. По двоеборью изменений нет, (Алексей) Баранов сохранил должность главного тренера.
Женскую сборную ранее возглавлял словенский тренер Матьяж Триплат.
- В женской команде Роман Керов назначен старшим тренером. С Триплатом мы закончили контракт, он выполнен, - добавил Дубровский.
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