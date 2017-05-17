Нижний Тагил примет два этапа Кубка мира в следующем сезоне

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России Дмитрий Дубровский отметил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) со следующего сезона вернет в календарь Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин этап в Нижнем Тагиле. Этот город должен принять два этапа турнира в декабре.

– На следующей неделе в рамках календарной конференции FIS в Словении будет утвержден календарь международных соревнований, в него попал Нижний Тагил, – цитирует ТАСС Дубровского. – Мы получили все подтверждения не только от Министерства спорта Свердловской области, но и от самого комплекса, что все работы по установке ветрозащиты в сентябре 2017 года будут закончены. В октябре планируется инспекционный визит технических специалистов FIS, а 2-3 декабря мы примем третий и четвертый этап Кубка мира среди мужчин. Скорее всего, мы сконцентрируемся только на мужских соревнованиях, дадим российской сборной заработать дополнительные очки для получения олимпийских лицензий. Вероятность не просто большая, это фактически уже решено. Все гарантии мы получили, осталось набраться терпения и подождать до сентября.